Rritet në 61 numri i të vdekurve nga shembja e shkollës në Indonezi

Autoritetet e kërkim-shpëtimit thanë të martën se numri i të vdekurve nga shembja e një ndërtese shkolle në provincën Java Lindore të Indonezisë u rrit në 61, transmeton Anadolu.
Ndërsa një operacion kërkimi për viktimat e bllokuara vazhdon, ekipet e shpëtimit nxorën 12 trupa të hënën nga rrënojat e kompleksit të shkollës islame me konvikt Al Khoziny në Sidoarjo Regency, tha Nanang Sigit, kreu i Zyrës së Kërkim-Shpëtimit në Java Lindore.
Gjithsej janë gjetur 167 persona, përfshirë 104 të mbijetuar.
Ekipet e shpëtimit, të mbështetura nga makineri të rënda dhe pajisje elektrike, tani po përqendrohen në anën veriore të vendit, në zona që nuk janë të lidhura me strukturën kryesore.
Ndërtesa u shemb më 29 shtator, duke lënë qindra të bllokuar nën rrënoja.