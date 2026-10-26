Rritet në 74,555 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza

Ka arritur në 74,555 numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, ndërsa 175,727 të tjerë janë plagosur si pasojë e luftës së zhvilluar nga forcat izraelite.
Burime mjekësore bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar 11 viktima, përfshirë tetë persona të vrarë së fundmi dhe tre trupa të nxjerrë nga rrënojat. Gjithashtu, janë raportuar 35 të plagosur.
Sipas të dhënave, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, në Gaza janë vrarë 1,559 palestinezë dhe 5,608 të tjerë janë plagosur. Ndërkohë, janë nxjerrë nga rrënojat trupat e 845 personave.
Burimet theksojnë se shumë viktima vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancave dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë tek ata. /mesazhi