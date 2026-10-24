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Rritet në 8 numri i të vdekurve nga sulmi në kishë në Jordani

Numri i të vdekurve nga sulmi i së premtes ndaj personave që po merrnin pjesë në një funeral në kishën Hamoud, në rajonin Karak të Jordanisë jugore, është rritur në tetë, njoftoi të shtunën ministri i Shëndetësisë i vendit, transmeton Anadolu.

Në deklarata të transmetuara nga televizioni jordanez Al-Mamlaka, ministri i Shëndetësisë, Ibrahim al-Badour, ka thënë: “Njëri prej të plagosurve në aktin terrorist mbetet në gjendje kritike”.

Të premten, drejtori i Sigurisë Publike të Jordanisë, Obaidallah Maaytah, kishte njoftuar se nga sulmi ishin vrarë shtatë persona dhe ishin plagosur 27 të tjerë.

Pas incidentit, kryeministri i Jordanisë, Jafar Hassan, urdhëroi shpalljen e tri ditëve zie kombëtare, duke filluar nga e premtja, 23 tetor.

Hassan urdhëroi gjithashtu që flamujt të ulen në gjysmështizë në ministri, departamente qeveritare dhe institucione publike gjatë periudhës së zisë.

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