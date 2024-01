Rritet në mbi 22.400 numri i të vrarëve nga sulmet izraelite në Gaza

Të paktën 22.438 palestinezë janë vrarë dhe 57.614 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori, thanë sot autoritetet shëndetësore të enklavës, transmeton Anadolu.

“Fëmijët dhe gratë përbëjnë 70 për qind të viktimave”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Ashraf al-Qudra në një deklaratë.

Ai shtoi se 125 persona janë vrarë dhe 318 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në 24 orët e fundit.

Sipas zëdhënësit, 326 mjekë janë vrarë, 121 ambulanca janë shkatërruar dhe 30 spitale dhe 53 qendra të kujdesit shëndetësor janë detyruar jashtë shërbimit nga sulmet izraelit që nga 7 tetori.

Al-Qudra tha se 99 mjekë mbeten në paraburgim izraelit.

Izraeli ka kryer sulme intensive ajrore dhe tokësore në Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor.

Gati 1.200 izraelitë besohet se janë vrarë në sulmin e Hamasit.

Sulmi izraelit e ka lënë Gazën në gërmadha, me 60 për qind të infrastrukturës së enklavës të dëmtuar ose shkatërruar dhe gati 2 milionë banorë të zhvendosur, të cilët përballen me mungesë akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

