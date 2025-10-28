Rritet numri i viktimave në Gaza: 68,531 të vrarë dhe mbi 170 mijë të plagosur

Burime mjekësore njoftuan sot se numri i të vrarëve në Rripin e Gazës ka arritur në 68,531 persona, shumica prej tyre fëmijë dhe gra, që nga fillimi i sulmeve izraelite më 7 tetor 2023.
Sipas të njëjtave burime, numri i të plagosurve ka arritur në 170,402, ndërsa shumë viktima ende ndodhen nën rrënoja, ku ekipet e shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë.
Në 24 orët e fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar 4 trupa të pajetë dhe 7 persona të plagosur. Që nga marrëveshja e armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 94 të vrarë dhe 344 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 474 trupa nga rrënojat.
Autoritetet shëndetësore njoftuan gjithashtu se deri tani janë identifikuar 75 trupa nga 195 që u dorëzuan nga Izraeli. /mesazhi