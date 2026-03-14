Rritja e çmimeve të naftës nga konflikti me Iranin mund të godasë ekonomitë afrikane

Zyrtarë afrikanë kanë paralajmëruar se rritja e fortë e çmimeve të naftës, si pasojë e konfliktit me Iranin, mund të ndikojë negativisht në sektorë të rëndësishëm ekonomikë dhe të rrezikojë rimëkëmbjen ekonomike në kontinent.
Sipas politikëbërësve, rritja e çmimeve të energjisë mund të vështirësojë politikat monetare të bankave qendrore dhe të ulë produktivitetin në sektorë kyç, si industria e minierave.
Në muajt e fundit, bankat qendrore në vende si Gana, Nigeria, Zambia, Kenia, Uganda dhe Angola kishin filluar të ulnin normat e interesit për shkak të rënies së inflacionit dhe stabilitetit të kursit të këmbimit, me qëllim stimulimin e ekonomive të tyre.
Megjithatë, përshkallëzimi i konfliktit në Lindjen e Mesme mund ta ndalë këtë proces.
Banka Qendrore e Ugandës deklaroi se pasiguria globale është bërë një tipar i vazhdueshëm i ekonomisë botërore dhe po krijon sfida të mëdha për bankat qendrore në mbarë botën.
Ndërkohë, Banka Qendrore e Angolës vendosi të mbajë të pandryshuara normat e interesit pas tre uljeve radhazi, duke përmendur rreziqe në rritje nga zgjatja e luftës në Lindjen e Mesme, e cila mund të ndikojë në zinxhirët e furnizimit, veçanërisht për inputet bujqësore dhe plehrat kimike.
Ekspertët paralajmërojnë se rritja e çmimeve të naftës mund të nxisë inflacion dhe të dobësojë monedhat e shumë vendeve afrikane. Sipas analistëve, nëse çmimi i naftës qëndron rreth 100 dollarë për fuçi për një vit, rezervat valutore të shumë vendeve mund të bien, ndërsa monedhat mund të dobësohen rreth 5 për qind.
Ndikimi mund të jetë veçanërisht i madh në sektorin e minierave. Ministri i Minierave i Zambias, Paul Kabuswe, tha se rritja e çmimeve të karburanteve mund të ulë produktivitetin në këtë sektor, i cili është një burim i rëndësishëm i të ardhurave në valutë të huaj për vendin.
Ndërkohë, disa vende po marrin masa për të zbutur pasojat. Etiopia ka rritur subvencionet për karburantet për të ndihmuar konsumatorët, ndërsa Kenya ka deklaruar se rezervat e karburantit janë të mjaftueshme për momentin dhe situata po monitorohet nga afër. /mesazhi