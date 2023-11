Rritje e shitjeve globale të Renault në tremujorin e tretë të 2023

Shitjet globale të Renault arritën në 356,747 pikë në tremujorin e tretë të 2023, një rritje e konsiderueshme prej 11% krahasuar me tremujorin e tretë të 2022.

Gjatë 9 muajve të parë të vitit, Renault shiti gjithsej 1,128,885 njësi, 11% më shumë nga viti 2022, thuhet në një njoftim të kompanisë.

Renault është marka e dytë më e shitur në Evropë në vitin 2023 me një rritje prej 25% në tremujorin e tretë dhe 22% këtë vit (726,938).

Renault e kalon rritjen në kategorinë C me 36% rritje këtë vit.

Ndërkohë Renault konfirmon pozicionin e saj lider në tregun francez, si në shitjet HX, me 206,734 (+18% krahasuar me 2022), dhe në LCV me 80,422 (+12%) deri më sot.

Austral merr kryesimin në kategorinë C-SUV me 22,700 shitje.

Renault vazhdon të dominojë tregun LCV me një rritje dyshifrore të shitjeve në mbarë botën (+21%) dhe veçanërisht në Evropë (+26%). Renault është lider i kamionëve komercialë evropianë.