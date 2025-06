Rruga që bashkon Prizrenin e Tetovën drejt finalizimit, tuneli 6.4km do të lidhë dy qytetet

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka njoftuar se punimet për rrugën Prizren-Tetovë po vazhdojnë në anën e malit Korf (Vërtop), ndërsa nga ana e Maqedonisë së Veriut, nisja e tyre po afrohet.

Kurti bëri të ditur se Grupi Punues ndërshtetëror ka mbajtur takimin e radhës për të trajtuar pikat e detyrës projektuese, dokument ky thelbësor për realizimin e këtij projekti strategjik për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut.

Kurti ka mirëpritur në zyrën e tij anëtarët e grupit së bashku me zëvendësministren e Transportit të Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Shaqiri, dhe zëvendësministrin në detyrë të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi.

Rruga e re do të shkurtojë distancën mes Prizrenit dhe Tetovës nga 113 kilometra në më pak se 50 kilometra, përmes një tuneli 6.4 kilometra të gjatë. Projekti pritet të lehtësojë udhëtimin, të rrisë shkëmbimet dhe të forcojë bashkëpunimin ndërkufitar.

“113 kilometra është e gjatë rruga aktuale nga Prizreni në Tetovë, nëpër Prevallë e Glloboçicë. Me rrugën e re, Prizreni dhe Tetova do të jenë më pak se 50 kilometra afër njëra tjetrës. Mali që i ndan, do të ketë portën që i bashkon – pra tunelin me gjatësi 6.4 kilometra. Kështu udhëtimi bëhet më i lehtë, më i shpejtë dhe më i shpeshtë, lidhjet forcohen, shkëmbimet rriten e bashkëpunimi shtohet”, ka shkruar Kurti në Facebook.