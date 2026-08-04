Rubio: Bisedimet SHBA-Iran për ngushticat kanë përparuar, marrëveshja mund të arrihet “shumë shpejt”

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Washingtoni dhe Teherani ende nuk kanë përfunduar bisedimet për kalimin përmes rrugëve ujore ndërkombëtare me rëndësi të madhe, por shpreson që një marrëveshje të arrihet “shumë shpejt”, transmeton Anadolu.
Pas raportimeve dhe deklaratave të zyrtarëve të lartë amerikanë se të dyja palët janë pranë arritjes së një marrëveshjeje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Rubio u tha gazetarëve në Departamentin e Shtetit se “ka pasur përparim në këto bisedime, por ende nuk ka përfundim”.
“Shpresojmë që kjo të ndodhë shumë shpejt”, tha ai.
Duke pretenduar se disa anije tregtare kanë mundur të kalojnë pavarësisht përpjekjeve për të bllokuar kalimet e tyre, Rubio tha se megjithatë “ka një bisedë dhe negociatë ku ne jemi të përfshirë mes Omanit dhe Iranit për mënyrën se si më shumë anije të mund të kalojnë atje në mënyrë të sigurt në afat të shkurtër”.
“Ka naftë që po lëviz aktualisht përmes ngushticave. Pra, ngushticat janë të hapura”, tha ai, dukej se i referohej Ngushticës së Hormuzit dhe rrugës ujore Bab el-Mandeb midis Jemenit dhe Bririt të Afrikës, pasi grupi Houthi në Jemen kërcënoi anijet e lidhura me portet saudite.
Bab el-Mandeb, midis Jemenit dhe Bririt të Afrikës, lidh Gjirin e Adenit me Detin e Kuq dhe shërben si një rrugë kryesore për anijet që udhëtojnë mes Azisë, Lindjes së Mesme dhe Evropës përmes Kanalit të Suezit.
Më herët, Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha se bisedimet për Ngushticën e Hormuzit me Iranin po vazhdonin dhe se një marrëveshje për rihapjen e rrugës ujore strategjike mund të arrihej sot ose të mërkurën.
Rubio tha se një marrëveshje e mundshme për ngushticat po merrte më shumë vëmendje, por SHBA-ja synonte të siguronte një “marrëveshje përfundimtare” me Iranin për çarmatimin bërthamor.