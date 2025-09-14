Rubio diskuton me udhëheqësit izraelitë për “qëllimet operative” në Gaza

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, do të takohet në Izrael me udhëheqës politikë dhe me familjet e pengjeve, shumë prej të cilëve kundërshtojnë planet e reja për të pushtuar qytetin e Gazës.
Sipas Departamentit të Shtetit, Rubio do të theksojë se kthimi i të afërmve të tyre mbetet “një përparësi kryesore”. Vizita shihet si një përpjekje për të treguar solidaritet pas sulmeve të fundit në Doha, ndërsa njëkohësisht pasqyron pakënaqësinë e presidentit Trump ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Analisti Aaron David Miller tha se administrata amerikane po përpiqet të ruajë një ekuilibër të brishtë: “Ata po tregojnë acarim, por pa ndërmarrë masa të prekshme kundër Izraelit.”
Në udhëtimin e tij, Rubio pritet të përcjellë prioritetet e SHBA-së për konfliktin Izrael-Hamas dhe çështjet më të gjera të sigurisë në Lindjen e Mesme, duke riafirmuar angazhimin amerikan për sigurinë e Izraelit dhe kundërshtimin ndaj çdo njohjeje të njëanshme të shtetit palestinez. /mesazhi