Rubio: I dërguari amerikan do të diskutojë me Rusinë propozimet për sigurinë e Ukrainës

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se i dërguari amerikan Steve Witkoff pritet t’u paraqesë zyrtarëve rusë ide për sigurinë afatgjatë të Ukrainës, pas një takimi me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Indi, Rubio tha se Witkoff ishte takuar të martën me Zelenskyyn në Norvegji dhe po udhëtonte drejt Shën Petersburgut, në Rusi, për të diskutuar propozimet me palën ruse.
“Besoj se ai sapo është larguar nga Norvegjia, por u takua me Zelenskyyn dhe mendoj se ata kanë hedhur disa ide. Ai dëshironte të shkonte fillimisht atje. Është rrugës për në Shën Petersburg. Sipas informacioneve që kam, ai mund të jetë duke udhëtuar edhe në këtë moment dhe mendoj se do të ndajë disa ide”, tha Rubio.
Rubio tha se përparësia kryesore e Ukrainës ishte të siguronte garanci që do të parandalonin sulmet e ardhshme ruse.
“Besoj se dëshira kryesore e Ukrainës është të sigurojë sigurinë e saj afatgjatë, në mënyrë që të mos pushtohet apo sulmohet më kurrë në të ardhmen”, tha ai.
Sekretari Rubio e cilësoi takimin mes Witkoffit dhe Zelenskyyt si “pozitiv”, duke thënë se i dërguari do t’i përcillte në Rusi idetë e diskutuara, në përpjekje për të çuar përpara negociatat.
“Bazuar në informacionet që më dha dhe përmbledhjen që mora për takimin, kuptoj se ai ishte pozitiv, pa asgjë të papritur apo befasuese. Tani, me këto ide, ai do të mund të shkojë në Shën Petersburg dhe t’i ndajë ato me palën ruse. Le të shohim nëse mund të bëjmë përparim”, tha Rubio.
Rubio mbrojti gjithashtu rolin e administratës Trump në mbështetjen e Kievit, duke argumentuar se ndihma amerikane ka qenë vendimtare për mbijetesën e Ukrainës si shtet i pavarur.
Presidenti Donald Trump tha të martën se BE-ja po “lodhet duke shpenzuar” para për Ukrainën dhe i bëri thirrje Zelenskyyt të arrijë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.