Rubio: SHBA-ja është “shumë e shqetësuar” për sulmin ndaj gazetares amerikane në Bregun Perëndimor të pushtuar

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se Washingtoni është “shumë i shqetësuar” nga raportimet për sulmin ndaj një fotoreportereje amerikane në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe i ka bërë thirrje Izraelit të frenojë akte të tilla dhune, transmeton Anadolu.
“U kemi kërkuar izraelitëve dhe vazhdojmë t’u kërkojmë të marrin masa të ashpra kundër këtyre veprime”, tha Rubio, duke iu referuar sulmit ndaj fotoreporteres Heidi Levine.
Ai tha se presidenti amerikan, Donald Trump, “ka qenë shumë i qartë” se nuk dëshiron të shohë “tensione” apo një krizë të re në Bregun Perëndimor.
Rubio deklaroi se SHBA-ja ka kontaktuar ambasadën e saj për të mbledhur më shumë informacion rreth incidentit. Ai shtoi se, sipas raportimeve të mediave, Levine ishte rrahur pasi ishte përfshirë në një sulm të kryer nga grupe kolonësh izraelitë.
“Pamja nuk ishte aspak e mirë”, tha ai, duke e cilësuar incidentin si “shqetësues”.
I pyetur për vendimin e Trumpit për të hequr sanksionet ndaj kolonëve izraelitë në ditën e parë të mandatit të tij vitin e kaluar, Rubio tha se ky veprim nuk nënkuptonte se presidenti i mbështeste sulmet e tilla.
“Heqja e sanksioneve nuk do të thotë se ai mbështet atë që po sheh tani në televizion apo atë që po lexon në raportime”, tha ai.
Rubio shtoi se Washingtoni po i monitoron nga afër shqetësimet lidhur me dhunën gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar se kjo periudhë tradicionalisht tërheq shumë njerëz në zonë.
Ai tha gjithashtu se shqetësime të ngjashme mund të lindin edhe në Liban.
Ndërkohë, ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, u bëri thirrje autoriteteve izraelite që të ndjekin penalisht dhe të burgosin personat përgjegjës për sulmin ndaj Levine.
“Sulmi ndaj një fotografeje është një akt i neveritshëm terrori, i kryer nga frikacakë të maskuar”, shkroi Huckabee të shtunën në rrjetin social amerikan X.
“Ata që sulmuan një gazetare të paarmatosur duhet të kalojnë vite në burg”, shtoi ai, duke kërkuar një hetim të plotë, si dhe arrestimin dhe ndjekjen penale të të gjithë personave të përfshirë, “në masën më të plotë të lejuar nga ligji”.
Të premten, Levine po raportonte për sezonin vjetor të vjeljes së ullinjve palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, kur kolonë izraelitë e sulmuan atë dhe disa palestinezë.
Sipas dëshmitarëve, kolonët hynë me forcë në zonë, rrahën gazetaren Levine dhe i morën pasaportën, telefonin, portofolin dhe pajisjet fotografike.
Levine tha se sulmuesit, të cilët ishin të armatosur me shishe dhe llastiqe, “më godisnin me shqelma për rreth 10 minuta, ndërsa unë përpiqesha të mbroja kamerat dhe çantën time”.