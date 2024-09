Rukola, bima e mrekullueshme. Lexoni përfitimet e jashtëzakonshme të saj!

Ngrini dorën kush konsumon rukola! Jemi shumë, jam i sigurtë, por kurrë mjaftueshëm. Sepse të gjithë duhet ta konsumojmë këtë perime të jashtëzakonshme. Vendosëm ta diskutojmë këtë sepse rukola është diçka e cila nuk mund të mungojë kurrë në tavolinat tona.

E njohim të gjithë: e quajmë rukola. Ka një shije të vendosur, lehtësisht pikante dhe me aromë të këndshme, e famshme për përfitimet terapeutike dhe tretëse.

Çfarë përmban rukola?

Kjo perime ka shumë vitamina, A, B6, B9, C e K, kripëra minerale, kalcium, magnes, potaz, hekur dhe shumë fibra.

Përfitimet e rukolës

Rukola përmban sulforafano dhe beta karotene, dy përbërës që kanë një rol të rëndësishëm në parandalimet e tumoreve. Rukola do ju ndihmojë të ndiheni më mirë, falë përfitimeve të saj pastruese, tretëse dhe tonifikuese. Kjo perime e jashtëzakonshme parandalon ulcerat, gastritet dhe problemet e mëlçisë, pasi largon lëngjet e tepërta dhe toksinat.

Rukola stimulon oreksin, por edhe prodhimin e lëngjeve gastrite. Nëse e konsumoni në mënyrë të rregullt, nuk do të keni më probleme me gazrat intestinale, ndërsa do të përmirësoni tretjen e tyre. Përmbajtja e lartë e glukozinoleve lufton viruset dhe bakteret.

Nëse nuk mjafton kjo, ju themi se rukola ka shumë pak kalori (vetëm 25 kalori për 100 g raketa). Ka nga ata që e preferojnë rukolën për veprimin e saj qetësues. Romakët e lashtë e përdornin atë për të përgatitur filtrat e dashurisë.

Kalojmë te pesha: rukola nxit metabolizmin tuaj dhe gjendet gjithnjë në dietat e dobësimit. Edhe për kë vuan nga anemia, është ndër perimet që duhet konsumuar me sasi të mëdha pasi përmban shumë hekur.

Si mund ta konsumoni rukolën

Mënyra më e mirë për ta shijuar këtë perime është në sallatë. Ju mund të përziejnë me lloje të tjera sallate, por ju mund ta hani edhe vetëm, të spërkatur me vaj ulliri ekstra të virgjër. Është mirë të mos i shtojmë kripë, por nëse doni ju e dëshironi, mund të përdorni djathë kaçkavall.

Edhe e gatuar rukola gjendet në shumë receta. Por, e gatuar vetëm për një ose dy minuta dhe është gati për t’u ngrënë.

Kundërndikimet

Kjo perime nuk ka shumë kundërindikacione. Duhet shmangur vetëm njerëzit alergjikë dhe ata që marrin medikamente kundër mpiksjes së gjakut. Edhe për ata që kanë probleme me tiroidet, duhet ta konsumojnë me kujdes. Rukola përmban izotiocianate, të cilat mund të pengojnë funksionin e tiroides, duke kufizuar sasinë e jodit të përthithet nga trupi.