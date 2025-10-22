Rumania ngre avionët luftarakë pranë kufirit me Ukrainën pas sulmit rus

Rumania ka dërguar katër avionë luftarakë gjatë natës për të patrulluar hapësirën ajrore pas sulmit të gjerë nga forcat ruse në rajonet jugore të Ukrainës pranë kufirit rumun, njoftoi Ministria e Mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të ministrisë, sistemet e mbikëqyrjes zbuluan një grup objektivash ajrore që po lëviznin drejt Kiliya Arm dhe zonës së deltës së Danubit.
Dy avionë F-16 nga baza ajrore e 86-të Borcha u ngritën rreth orës 00:50 me kohën lokale për të monitoruar situatën, pasuar nga dy avionë Eurofighter Typhoon nga baza ajrore e 57-të Mihail Kogelniceanu në orën 02:35 për misione të zgjeruara patrullimi ajror.
Ministria tha se rreth dhjetë shpërthime ndodhën në territorin ukrainas pranë vendbanimeve Izmail dhe Kiliya në rajonin e Odesës, megjithatë asnjë dron nuk hyri në hapësirën ajrore rumune.
“Komandanti i misionit u autorizua të angazhohet ndaj çdo objektivi ajror që mund të hynte në territorin rumun dhe të paraqiste kërcënim për qytetarët tanë”, thuhet në deklaratë.
Zyrtarë nga Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Punëve të Brendshme, si dhe inteligjenca rumune, do të vlerësojnë anën rumune të Danubit për të përcaktuar ndonjë dëmtim ose mbetje të shkaktuara nga sulmet.
Ministria e Mbrojtjes dënoi fuqishëm sulmin e Rusisë, duke e quajtur atë shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
“Ngjarje të tilla demonstrojnë mungesën e respektit të Rusisë për ligjin ndërkombëtar dhe rrezikojnë jo vetëm sigurinë e qytetarëve rumunë, por edhe sigurinë kolektive të NATO-s”, theksohet në deklaratë.
“Rumania mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet e saj si anëtare e Aleancës dhe do të vazhdojë të punojë ngushtë me partnerët dhe aleatët për të monitoruar dhe mbrojtur hapësirën ajrore kombëtare”, thuhet më tej.
Më herët gjatë ditës, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se sulmet ruse goditën disa rajone të Ukrainës, përfshirë Kievin, Odesën, Chernihivin, Dnipron, Kirovohradin, Poltavan, Vinnytsian, Zaporizhzhian, Cherkasyn dhe Sumyn.
Sipas presidentit Zelensky, të paktën gjashtë persona u vranë dhe 17 u plagosën gjatë sulmeve të natës.