Rusi, 20 vagonë të një treni mallrash dalin nga shinat, marrin flakë 7 cisterna

Të paktën 20 vagonë të një treni mallrash dolën sot nga shinat në rajonin e Sverdlovskut, në zonën e Uraleve në Rusi ndërsa shtatë cisterna morën flakë, njoftuan autoritetet rajonale, transmeton Anadolu.
Sipas degës së Hekurudhave Ruse në Sverdlovsk, treni doli nga shinat në orën 01:30 sipas kohës lokale në segmentin hekurudhor Makartsevo-Sedelnikovo. Operatori hekurudhor tha se dalja nga shinat dëmtoi gjurmën hekurudhore edhe në linjën ngjitur, duke shtuar se në atë segment nuk qarkullojnë trena pasagjerësh.
Më vonë, dega rajonale e Ministrisë së Situatave të Emergjencave të Rusisë njoftoi se zjarri ishte vënë nën kontroll në një sipërfaqe prej 1.500 metrash katrorë. Nuk u raportua për të lënduar ndërsa qarkullimi i trenave në segmentin e prekur është pezulluar.
Sipas autoriteteve, në vendngjarje u dërgua një tren për ndërhyrje dhe rimëkëmbje, i cili tërhoqi 54 vagonë të padëmtuar drejt një distance të sigurt. Komiteti Hetimor i Rusisë tha se hetuesit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore ishin dërguar në vendngjarje për të përcaktuar rrethanat e daljes së trenit nga shinat.
Edhe prokurori i transportit në Sverdlovsk vizitoi vendin e ngjarjes ndërsa autoritetet vazhduan hetimet për të përcaktuar shkakun e incidentit.