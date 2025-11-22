Rusi–Ukrainë, dita 1367: Zhvillimet kryesore të konfliktit

Forcat ruse kanë rrethuar rreth 5,000 ushtarë ukrainas në bregun lindor të lumit Oskil në rajonin e Kharkivit, ndërsa ofensiva ruse ka vazhduar në disa drejtime. Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se ka marrë nën kontroll disa vendbanime në Donetsk dhe Dnipropetrovsk.
Gjatë natës, Rusia tha se ka rrëzuar 33 dronë ukrainas mbi pesë rajone, përfshirë Krimenë dhe zonën e Detit të Zi. Sulmet shkaktuan ndërprerje të fluturimeve në të paktën tetë aeroporte ruse.
Nga ana tjetër, ushtria ukrainase tha se po mban linjat mbrojtëse në veri të qytetit të luftuar Pokrovsk dhe po pengon avancimin rus.
Në planin diplomatik, presidenti Volodymyr Zelenskyy ka afat deri të enjten për t’u përgjigjur ndaj një plani paqeje të propozuar nga SHBA-ja. Ndërkohë, SHBA-ja ka dhënë një licencë të re që lejon disa transaksione të kufizuara me Rusinë, përfshirë projekte bërthamore në Hungari.
Konflikti mbetet intensiv, me të dyja palët që raportojnë për operacione të vazhdueshme ushtarake. /mesazhi