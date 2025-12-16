Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR) deklaroi sot se Britania e Madhe po saboton paqen në Ukrainë duke e shtyrë BE-në të sekuestrojë asetet e ngrira ruse, transmeton Anadolu.
Agjencia tha në një deklaratë se Londra synon ta bëjë SHBA-në të humbasë interesin për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, pasi Moska dyshohet se i ka premtuar këto fonde për projekte të përbashkëta në të ardhmen me Washingtonin.
Sipas SVR-së, Londra pret që devijimi i këtyre fondeve në Ukrainë do të zvogëlojë përfshirjen amerikane në negociatat me Moskën dhe do të lejojë “përdorimin e pakufizuar të Kievit kundër Rusisë”. Si një mjet shtesë presioni, thuhet në deklaratë, Britania planifikon të “shantazhojë” amerikanët me perspektivën e largimit të Evropës nga SHBA-ja dhe afrimit me Kinën.
“Është rënë dakord që Parisi, Londra dhe Berlini do t’i përcjellin Washingtonit sinjale që shprehin gatishmërinë për t’u afruar me Pekinin nëse SHBA-ja vazhdon të shtyjë për një marrëveshje për Ukrainën që nuk arrin t’i kënaqë evropianët”, tha SVR.
Zyrtarët britanikë përpiqen të shfrytëzojnë boshllëqet në traktatet e BE-së dhe të thirren në situata emergjente për të justifikuar vjedhjen e parave ruse, tha SVR.
SVR thekson se “edhe pse lavdia e Perandorisë Britanike është zbehur shumë kohë më parë, zakoni i saj i gënjeshtrave dhe vjedhjes vazhdon”, duke vënë në dukje se krimet sot kanë pasoja të pashmangshme.
Udhëheqësit e BE-së do të vendosin më vonë këtë javë nëse do të përdorin rreth 210 miliardë euro në asete të ngrira ruse për t’i dhënë Ukrainës kredi. Shumica e aseteve mbahen në depozitën e Euroclear-it në Bruksel të Belgjikës e cila kundërshton veprimin e BE-së.