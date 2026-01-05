Rusia dënon “agresionin e armatosur” të SHBA-së kundër Venezuelës në Këshillin e Sigurimit të OKB-së

Rusia dënoi ashpër veprimet e fundit ushtarake të SHBA-së kundër Venezuelës, duke theksuar se veprimet e Washingtonit shënojnë një rikthim të rrezikshëm drejt “paligjshmërisë”, transmeton Anadolu.
Duke folur para Këshillit të Sigurimit, ambasadori i Rusisë në OKB, Vassily Nebenzia, tha: “Sulmi kundër udhëheqësit të Venezuelës, i shoqëruar me vdekjen e dhjetëra qytetarëve venezuelas dhe kubanë, për shumëkënd është bërë pararendës i një rikthimi në epokën e paligjshmërisë dhe dominimit me forcë, kaosit dhe paligjshmërisë nga SHBA-ja”.
Deklaratat e Nebenzias erdhën në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit për Venezuelën, pas veprimit të fundit ushtarak të SHBA-së kundër Venezuelës që çoi në kapjen e presidentit të vendit, Nicolas Maduro.
“Nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë justifikim për krimin e kryer në mënyrë cinike nga Shtetet e Bashkuara në Karakas, dhe ne e dënojmë fuqishëm aktin e agresionit të armatosur të SHBA-së kundër Venezuelës, në shkelje të të gjitha normave të së drejtës ndërkombëtare”, theksoi ai.
Ai i bëri thirrje SHBA-së të “lirojë menjëherë presidentin e zgjedhur legjitim të një shteti të pavarur dhe bashkëshorten e tij”, duke vënë në dukje se “çdo problem apo konflikt mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës duhet të zgjidhet përmes dialogut”.
Nebenzia tha se SHBA-ja po synon hapur kontrollin mbi burimet e Venezuelës dhe shtoi se Moska ishte “veçanërisht e tronditur nga cinizmi i pashembullt, pasi Washingtoni as që u përpoq të fshihte qëllimet e vërteta të operacionit të tij kriminal, pra vendosjen e kontrollit të pakufizuar mbi burimet natyrore të Venezuelës dhe forcimin e ambicieve të tyre hegjemone”.
“Në këtë mënyrë, Washingtoni po gjeneron një vrull të ri për neokolonializëm dhe imperializëm”, shtoi ai.
Duke paralajmëruar për pasoja më të gjera, Nebenzia tha se “këmbana po bie për të gjitha shtetet anëtare të OKB-së dhe për të ardhmen e vetë organizatës”, duke shtuar se heshtja do të nënkuptonte “praktikisht bekimin e shkeljeve të vazhdueshme të së drejtës ndërkombëtare”.
“Ne nuk mund të lejojmë që Shtetet e Bashkuara ta shpallin veten si një lloj gjykatësi suprem”, tha ai.
Seanca e jashtëzakonshme u mbajt pas kërkesës zyrtare të misionit të përhershëm të Venezuelës, dërguar më 3 janar, me mbështetjen e Kinës dhe Rusisë.