Rusia dërgon anije dhe nëndetëse për të shoqëruar cisternën e ndjekur nga SHBA-ja në Atlantikun e Veriut

Rusia ka zhvendosur anije detare në Atlantikun e Veriut, ndërsa tensionet rriten për shkak të një cisterne nafte të kërkuar nga Washingtoni, me zyrtarët amerikanë që sinjalizojnë përgatitje për të sekuestruar anijen, sipas një raporti, transmeton Anadolu.
CBS News raportoi të martën se cisterna, që tani lundron nën emrin Marinera pasi ka ndryshuar flamurin në Rusi, besohet të jetë midis Skocisë dhe Islandës, megjithëse të dhënat e gjurmimit mund të jenë të pabesueshme.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha muajin e kaluar se urdhëroi një “bllokadë” të cisternave të sanksionuara të lidhura me Venezuelën, një veprim që Karakasi e denoncoi si “vjedhje”, mes akuzave më të gjera nga Trump se transporti detar venezuelian është përdorur për trafik droge.
Dy zyrtarë amerikanë thanë për CBS News se forcat amerikane do të preferojnë të hipnin në anije sesa ta fundosnin atë. Komanda Jugore e SHBA-së tha se “mbetet e gatshme të mbështesë partnerët tanë të agjencive qeveritare amerikane në qëndrimin kundër anijeve dhe aktorëve të sanksionuara që kalojnë nëpër këtë rajon”.
Ministria e Jashtme e Rusisë tha se anija po “lundron në ujërat ndërkombëtare të Atlantikut të Veriut nën flamurin shtetëror të Federatës Ruse dhe në përputhje të plotë me normat e ligjit ndërkombëtar detar”, duke paralajmëruar se po merr “vëmendje qartësisht joproporcionale”.
Analisti detar Dimitris Ampatzidis i Kpler tha për BBC Verify se zbatimi i ligjit varet nga identiteti i një anijeje dhe historia e sanksioneve dhe jo nga flamuri i saj, duke vënë në dukje se ndryshimi i flamurit mund të shkaktojë “fërkime diplomatike” pa ndaluar veprimin e SHBA-së.