Rusia dhe Afganistani bien dakord të thellojnë bashkëpunimin ekonomik dhe tregtinë

Rusia dhe Afganistani ranë dakord për të thelluar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar, duke nënshkruar më shumë se një duzinë memorandumesh mirëkuptimi me vlerë mbi 100 milionë dollarë, transmeton Anadolu.
Siç njofton Ministria e Informacionit e Kabulit, Marrëveshjet u nënshkruan gjatë një takimi në Kabul mes zv/kryeministrit rus, Alexey Overchuk dhe homologut të tij afgan, Mullah Abdul Ghani Baradar.
15 marrëveshjet e nënshkruara përfshijnë importimin nga Rusia të barnave, grurit, vajit ushqimor dhe miellit, si dhe eksportimin e frutave drejt Moskës.
Overchuk gjithashtu i bëri thirrje kryeministrit Mullah Hassan Akhund që të diskutojë mënyrat për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve.
Në një deklaratë tjetër, raporton agjencia ruse e lajmeve TASS, Overchuk tha se Moska është e interesuar për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tregtare me Afganistanin.
“Rusia synon ta arrijë këtë përmes zgjerimit të lidhjeve tregtare, përfshirë mbështetjen për eksportimin e produkteve afgane drejt Rusisë”, thuhet në deklaratë.
Në deklaratë gjithashtu thuhet se qeveria afgane po zbaton projekte të mëdha infrastrukturore dhe synon të shfrytëzojë pozitën e saj të favorshme gjeografike, duke zhvilluar lidhjet e transportit dhe logjistikës mes pjesëve veriore dhe jugore të kontinentit euroaziatik.
Overchuk propozoi që Afganistani të vendosë bashkëpunim me Komisionin Ekonomik Euroaziatik (EEC).
“Për ne, Afganistani është një vend i rëndësishëm me të cilin synojmë të zhvillojmë marrëdhëniet. Ne jemi të interesuar për stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Afganistanit dhe të gjithë rajonit. Shohim se qeveria afgane ndan të njëjtin synim”, thuhet më tej në deklaratë.