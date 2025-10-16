Rusia dhe Siria diskutojnë për objektet ushtarake, bashkëpunimin në sektorët e naftës dhe energjisë

Rusia dhe Siria po diskutojnë praninë e Moskës në vend, përfshirë mundësinë e riorganizimit të objekteve ushtarake ruse, tha Ministria e Jashtme ruse të mërkurën, ndërsa të dyja palët kërkojnë të bashkëpunojnë në projektet e naftës, energjisë dhe rindërtimit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova tha se diskutimet mbi këtë çështje po zhvillohen si pjesë e një axhende të gjerë dypalëshe.
“Axhenda jonë dypalëshe me Sirinë mbulon një gamë të gjerë çështjesh që lidhen me bashkëpunimin ruso-sirian. Prania jonë ushtarake në Siri diskutohet gjithashtu, përfshirë edhe në kontekstin e ristrukturimit të mundshëm të objekteve ushtarake ruse. Natyrisht, çështje dhe kontakte të tilla zhvillohen pas dyerve të mbyllura”, u tha Zakharova gazetarëve.
Ajo vuri në dukje se Ministria ruse e Mbrojtjes është organi kryesor përgjegjës për çështje të tilla. “Ne kemi thënë gjithçka që mundëm për këtë çështje. Dialogu, përfshirë edhe atë midis departamenteve ushtarake të të dy vendeve, do të vazhdojë dhe ne do t’ju mbajmë të informuar sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi Zakharova.
Rusia mban dy objekte kryesore ushtarake në Siri, një bazë logjistike të marinës në qytetin portual të Tartusit dhe bazën ajrore Khmeimim në provincën Latakia.
Zëvendëskryeministri ruse Alexander Novak tha se Moska është e gatshme të marrë pjesë në zhvillimin e fushave të naftës në Siri dhe të zgjerojë bashkëpunimin në energji dhe rindërtim, pas bisedimeve midis presidentit Vladimir Putin dhe presidentit të përkohshëm sirian Ahmad al-Sharaa në Moskë.
“Kompanitë ruse kanë punuar në Siri për një kohë të gjatë, në fushat e naftës: ka fusha që kërkojnë zhvillim, ka nga ato që janë lënë në vend dhe ka fusha të reja. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë”, u tha Novak gazetarëve, siç u citua nga agjencia shtetërore e lajmeve Tass.
Ai tha se diskutimet midis presidentëve Putin dhe Al-Sharaa duke bërë vizitën e tij të parë zyrtare në Rusi të mërkurën, u përqendruan në projekte të përbashkëta dhe në restaurimin e infrastrukturës së transportit dhe energjisë së Sirisë.
“Ne përgjithësisht pajtohemi se Siria aktualisht ka nevojë për rindërtim. Ata kanë shumë infrastrukturë të shkatërruar: energji, hekurudhë dhe infrastrukturë transporti. Rusia mund të ofrojë mbështetje këtu”, theksoi ai.
Novak shtoi se u diskutua për furnizimet humanitare. “Pala siriane është e interesuar të marrë grurë, ushqim dhe ilaçe. Këto çështje do të trajtohen”, tha ai.
Sipas tij, të dyja palët ranë dakord të thërrasin një takim të një komisioni ndërqeveritar “në të ardhmen e afërt” për të diskutuar bashkëpunimin tregtar, ekonomik dhe të investimeve, përfshirë projekte në energji, transport, kujdes shëndetësor, turizëm dhe kulturë.
“Kompanitë tona janë të interesuara në zhvillimin e infrastrukturës së transportit dhe rivendosjen e sektorit të energjisë”, tha Novak duke shtuar se kompanitë ruse planifikojnë të përdorin pajisje vendase në rindërtimin e Sirisë.