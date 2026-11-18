Të paktën një person u vra dhe afro 30 të tjerë u plagosën sot ndërsa Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme gjatë natës, pikërisht në kohën kur presidenti rus Vladimir Putin ndodhet për vizitë në Kinë, ku pritet të takohet me homologët e tij nga Kina dhe SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Guvernatori i rajonit të Kharkivit, Oleh Synyehubov njoftoi përmes Telegramit se 12 persona u plagosën nga një sulm rus në një treg në qytetin Zlatopil ku 11 prej tyre janë shtruar në spital. “Një grua ndodhet në gjendje të rëndë ndërsa të tjerët janë në gjendje të qëndrueshme. Një person tjetër pësoi një reagim akut stresi dhe mori ndihmë mjekësore në vendngjarje”, shtoi Synyehubov.
Në rajonin juglindor të Ukrainës, Dnipropetrovsk, guvernatori Oleksandr Hanzha bëri të ditur se gjashtë persona u plagosën nga sulme me dronë në qendrën rajonale, Dnipro. Sulmet dëmtuan një ndërtesë banimi, një shtëpi private dhe një park rekreativ.
Më vonë, ai raportoi për tre të plagosur të tjerë pas një sulmi të ndodhur në mëngjes në qytetin Pavlohrad.
Guvernatori i rajonit të Zhytomyrit, Vitaliy Bunechko njoftoi se një objekt industrial në rajonin e tij u godit gjatë natës, duke shkaktuar një zjarr që u shua shpejt nga ekipet e emergjencës. “Nuk ka patur raportime për viktima apo të plagosur”, shtoi ai.
Kreu i Administratës Ushtarake të qytetit të Odesës, Serhiy Lysak tha se një sulm gjatë natës dëmtoi një ndërtesë banimi në qendrën rajonale, duke lënë të vdekur një person dhe duke plagosur një numër të pasaktësuar njerëzish të tjerë.
Administrata ushtarake e qytetit të Kievit raportoi se një dron ra në hapësirë të hapur në distriktin Darnytskyi të kryeqytetit, duke shtuar se autoritetet po vlerësojnë dëmet dhe mundësinë e pranisë së viktimave. Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan se mbrojtja e tyre ajrore rrëzoi 126 nga 141 dronët e lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se ka kryer sulme gjatë natës, duke vënë në shënjestër infrastrukturën portuale dhe anije që “përfshihen në furnizimin e Forcave të Armatosura të Ukrainës”. Ajo pretendon se ka goditur objekte në portin e Izmailit, në rajonin jugor të Odesës në Ukrainë si dhe një anije mallrash që po lëvizte drejt portit të Pivdennyit.