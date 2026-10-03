Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme gjatë natës, të paktën 6 të plagosur në rajonin e Kievit

Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer sulme gjatë natës së të shtunës, duke shkaktuar plagosjen e disa personave, njoftuan zyrtarë nga të dyja palët, transmeton Anadolu.
Katër persona janë plagosur në një sulm rus me dron në qytetin Hostomel, në veriperëndim të kryeqytetit Kiev, tha në Telegram Timur Tkachenko, kreu i administratës ushtarake të rajonit të Kievit.
Në Kiev, Rusia ka sulmuar urën Pivnichnyi, duke plagosur dy persona, ndërsa për të tretën ditë radhazi ka shënjestruar ura të rëndësishme në kryeqytet, tha në Telegram kryetari i qytetit, Vitali Klitschko.
Ai shtoi se qarkullimi përmes urës nga Bregu i Majtë drejt Bregut të Djathtë është bllokuar dhe se sulmi ka dëmtuar sipërfaqen e urës dhe linjat e trolejbusëve.
Mbrojtja Ajrore e Ukrainës tha se gjatë sulmeve të natës janë rrëzuar ose neutralizuar 131 dronë rusë.
Ndërkaq, Ministria ruse e Mbrojtjes konfirmoi sulmet, duke thënë se forcat e saj kanë goditur infrastrukturën ukrainase dhe një anije që pretendohet se përdorej në mbështetje të forcave të armatosura ukrainase.
Ajo tha se sulmet me dronë gjatë natës kanë goditur urën rrugore Pivnichnyi mbi lumin Dnieper në Kiev, një qendër logjistike në Hostomel që përdorej për ruajtjen e furnizimeve për forcat ukrainase, si dhe një anije transportuese të mallrave të thata që transportonte mallra me përdorim të dyfishtë drejt portit të Odesës.
Në rajonin rus të Kalugës, “disa persona” kanë pësuar plagë të lehta si pasojë e një sulmi ukrainas që ka dëmtuar ndërtesa banimi dhe shtëpi private, tha guvernatori Vladislav Shapsha në Telegram.
Ministria tha gjithashtu se 218 dronë ukrainas janë interceptuar gjatë fluturimit mbi disa rajone ruse dhe në Krime – të cilën Rusia e aneksoi ilegalisht në vitin 2014 – si dhe mbi Detin e Zi dhe Detin Azov.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve të të dyja palëve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.