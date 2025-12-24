Rusia: Do të formulojmë në ditët në vijim qëndrimin mbi planin e paqes të SHBA-së

Rusia do të formulojë qëndrimin e saj mbi planin e paqes të mbështetur nga SHBA-ja në ditët në vijim dhe do të angazhohet me Washingtonin për këtë çështje, tha të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ndërsa Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, zbuloi propozimin e tij me 20 pika, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Peskov konfirmoi se i dërguari Kirill Dmitriev i dha një raport të detajuar Presidentit Vladimir Putin në lidhje me udhëtimin e tij të fundit në Miami për negociata me përfaqësuesit e SHBA-së.
“Dmitriev pati mundësinë ta informonte presidentin në detaje mbi rezultatet e udhëtimit të tij,” tha Peskov.
Ai tha se Rusia do të sqarojë qëndrimin e saj dhe do të ruajë dialogun përmes kanaleve ekzistuese.
“Bazuar në informacionin e marrë nga kreu i shtetit, ne synojmë të formulojmë qëndrimin tonë të mëtejshëm dhe të vazhdojmë kontaktet tona përmes kanaleve ekzistuese që janë aktualisht funksionale”, shpjegoi ai.
I pyetur në lidhje me raportet e katër drafteve të sjella nga SHBA-ja në Rusi, Peskov nuk pranoi të komentojë, duke theksuar se Kremlini e konsideron të papërshtatshme të diskutojë publikisht detaje të tilla.
“Ne ende besojmë, përfshirë edhe në këtë fazë, se është e papërshtatshme të komunikojmë përmes medias. Prandaj, nuk do të zbulojmë se çfarë solli Dmitriev. As nuk do të flasim për këtë përmes medias”, tha ai.
Peskov gjithashtu nuk pranoi të komentojë mbi planin e paqes të paraqitur më parë gjatë ditës nga Zelenskyy, i cili përfshin dispozita të tilla si garancitë e sigurisë të modeluara sipas klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s dhe pranimin në BE, duke e përshkruar atë si të papërshtatshëm për diskutim publik.
Ai përsëriti se SHBA-ja është plotësisht e vetëdijshme për kërkesat thelbësore të Moskës.
“Të gjithë parametrat kryesorë të qëndrimit të palës ruse janë të njohur mirë për kolegët tanë amerikanë”, tha ai.
Negociatat mbi zgjidhjen e çështjes ukrainase u zhvilluan në Miami gjatë fundjavës, me palën amerikane të përfaqësuar nga i dërguari Steven Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i Presidentit Donald Trump.
Duke iu referuar qëllimit të shprehur të Polonisë për t’u bashkuar me grupin ekonomik G20, Peskov vuri në dukje se autoritetet polake “priren të shtrembërojnë kuptimet dhe ta kthejnë pjesëmarrjen e tyre në çdo sindikatë në një çështje politike”.
“Shpresojmë që Polonia ta kujtojë se G20 është një bashkim ekonomik me përparësi absolute diskutimin e çështjeve ekonomike”, shtoi ai.
Lidhur me mundësinë e një telefonate midis presidentëve rusë dhe francezë, Peskov tha se do të jepte informacion nëse bihet dakord për një bisedë të tillë.
Një plan me 28 pika për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë u paraqit për herë të parë nga Trump. Që atëherë, ka qenë duke u punuar për ta rishikuar planin dhe për ta bërë atë të pranueshëm për të gjitha palët e interesuara.