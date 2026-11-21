Gjashtë persona janë vrarë nga një sulm ukrainas me dronë në vendbanimin Yubileynoye, në rajonin e Luhanskut, i cili aktualisht është nën kontrollin rus, thanë autoritetet rajonale të shtunën, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën ruse të medias sociale Max, kreu i rajonit i emëruar nga Rusia, Leonid Pasechnik, njoftoi bilancin e përditësuar të viktimave pasi ekipet e shpëtimit përfunduan operacionin e kërkimit në një ndërtesë banimi që u shemb gjatë një sulmi të kryer gjatë natës.
“Gjashtë persona janë vrarë si pasojë e sulmit ndaj ndërtesave të banimit në vendbanim, përfshirë nënën e Polinës tetëvjeçare, e cila u shpëtua, si dhe dy vëllezërit e saj të rritur”, tha ai.
Ai shtoi se disa nga të plagosurit vazhdojnë të marrin trajtim në spital, ndërsa të tjerët po trajtohen në kushte ambulatore.
Ngjarja ndodhi gjatë natës së 20 nëntorit. Sipas raportimeve ruse, 19 shtëpi u dëmtuan, ndërsa katet e një pallati dykatësh u shembën. Operacionet e kërkim-shpëtimit vazhduan për më shumë se një ditë.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha në Telegram se një sulm rus në qytetin qendror ukrainas Kryvyi Rih vrau dy persona dhe plagosi 58 të tjerë.
Mediat lokale, duke cituar kreun e Këshillit të Mbrojtjes së Kryvyi Rihut, Oleksandr Vilkul, raportuan se sulmi i mbrëmjes së 20 nëntorit goditi me dy raketa balistike një parking restoranti në qendër të qytetit, i ndjekur nga tri sulme të tjera me dronë Shahed me motor reaktiv, ndërsa kishte nisur operacioni i shpëtimit.
Zelenskyy tha se sulme të tjera goditën rajonet Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Rivne dhe Chernihiv, si dhe qytetet Mykolaiv dhe Zaporizhzhia. Ai tha se një stacion hekurudhor u godit në rajonin Sumy.
Ndërkaq, Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës raportoi se të paktën 19 persona janë plagosur nga sulmet ruse në disa rajone.
Në rajonin lindor të Kharkivit, dhjetë persona janë plagosur, ndërsa pesë të tjerë janë plagosur në sulmet e kryera gjatë natës në rajonin qendërlindor të Dnipropetrovskut.
Në rajonin veriperëndimor Zhytomyr, dy persona janë plagosur nga granatimet, ndërsa një person është plagosur në një sulm të mëngjesit në Kiev dhe një tjetër në rajonin perëndimor të Rivnes.
Ukraina nuk ka komentuar lidhur me incidentin në Yubileynoye. Verifikimi i pavarur i pretendimeve është i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.