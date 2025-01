Rusia gjatë bisedimeve të paqes me Trumpin do të kërkojë që “Ukraina të ndërpresë lidhjet me NATO-n”

Rusia planifikon të kërkojë që Ukrainë të ndërpresë në mënyrë drastike lidhjet e saj ushtarake me NATO-n në çfarëdo bisedime me presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.

Sipas një raporti nga ‘Bloomberg’, i cili citon burime të njohura me përgatitjet e Moskës, tha se Kremlini do të kërkojë që Ukrainë të kthehet në një shtet neutral me një ushtri të kufizuar.

Qëndrimi i Moskës raportohet se lejon që anëtarë individual të NATO-s t’i sigurojnë armë Ukrainës përmes marrëveshjeve dypalëshe, por me kufizime në përdorimin e tyre.

Burimet treguan se Rusia këmbëngul që armët e furnizuara nën marrëveshje të tilla nuk duhet të përdoren kundër forcave ruse ose për të rimarrë territoret ukrainase aktualisht nën kontrollin e Moskës.

Raporti gjithashtu thekson se kushtet e Rusisë për bisedime përfshijnë mbajtjen e kontrollit të afër 20 për qind të territorit ukrainas të pushtuar që nga fillimi i luftës, me mbajtjen e kontrollit të saj mbi Krimenë, e cila u aneksua në vitin 2014.

Raportohet se Moska është e hapur për bisedime, përfshirë për “disa shkëmbime territoresh”.

Të premten e kaluar, Trump zbuloi se është duke u punuar për një takim me homologun e tij rus, Vladimir Putin, por të hënën, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se nuk ka pasur përgatitje thelbësore për bisedime të tilla.

Lufta Rusi-Ukrainë ka rezultuar në mosmarrëveshje të vazhdueshme territoriale dhe marrëdhënie të tensionuara ndërkombëtare.