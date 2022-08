Rusia ia ndal Evropës gazin përsëri

Kanali do të mbyllet nga 31 gushti deri më 2 shtator, thotë firma energjetike ruse e kontrolluar nga shteti, Gazprom.

Vendet perëndimore kanë akuzuar vazhdimisht Kremlinin për përdorimin e furnizimeve me karburant si një armë politike.

Rundi i fundit i mirëmbajtjes ishte i paplanifikuar, njoftoi agjencia e lajmeve, Reuters

Furnizimi me gaz rus në Bashkimin Evropian duket se do të ndërpritet në fund të këtij muaji, pas një njoftimi se gazsjellësi Nord Stream 1 do të mbyllet për mirëmbajtje për tri ditë.

Kanali do të mbyllet nga 31 gushti deri më 2 shtator, thotë firma energjetike ruse e kontrolluar nga shteti, Gazprom.

Tubacioni tashmë ka funksionuar me vetëm 20% kapacitet gjatë një bllokimi energjetik midis Moskës dhe Evropës, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.

Vendet perëndimore e kanë akuzuar vazhdimisht Kremlinin për përdorimin e furnizimeve me karburant si një armë politike. Rundi i fundit i mirëmbajtjes ishte i paplanifikuar, njoftoi agjencia e lajmeve, Reuters.

Ndërkohë presidentët, rus dhe francez, kanë bërë thirrje që inspektorët ndërkombëtarë ta vizitojnë termocentralin Zaporizhzhia Ata folën në telefon dhe ranë dakord që një mision i agjencisë bërthamore të OKB-së, IAEA, duhet të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur, thotë Kremlini.

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, ka thënë se zona rreth centralit bërthamor, Zaporizhzhia, në Ukrainën jugore duhet “urgjentisht” të çmilitarizohet. Të dyja vendet, Moska dhe Kievi, kanë akuzuar njëra-tjetrën për bombardimin e kompleksit.

“Marrëveshja nevojitet urgjentisht për ta rivendosur Zaporizhzhian si infrastrukturë thjesht civile dhe për të garantuar sigurinë e zonës”, ka thënë Guterres në bisedimet në Lviv së bashku me presidentin Volodymr Zelenskyy dhe presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan.

Zelenskyy dhe shefi i OKB-së ranë dakord për aranzhimet për një mision të IAEA-s në central. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse Kremlini do t’i pranonte kushtet. Tensionet u rritën kur autoritetet ruse dhe ukrainase akuzuan njëra-tjetrën për komplot për ta sulmuar vendin dhe më pas fajësuan palën tjetër.

Guterres thotë se Rusia nuk duhet ta shkëpusë termocentralin nga rrjeti energjetik i Ukrainës.

Sipas një zyrtari rus, runde të shumta të granatimeve ukrainase goditën qytetin në të cilin termocentrali është lokal. Guterres përdori gjithashtu bisedimet në Lviv për të emëruar gjeneralin Carlos dos Santos Cruz të Brazilit për të udhëhequr një mision të shpallur më parë faktmbledhës të OKB-së në burgun Olenivka, ku 53 të burgosur ukrainas u vranë në një shpërthim në korrik. Rusia dhe Ukraina e kanë fajësuar njëra-tjetrën për shpërthimin. Në rend të ditës ishte edhe rritja e eksporteve të grurit.

Ndërkohë, SHBA-ja ka njoftuar një paketë ndihme ushtarake prej 775 milionë dollarësh për Ukrainën, duke përfshirë financimin për sistemet raketore dhe obuset.

Imazhet satelitore tregojnë një radhë të gjatë trafiku në Krime që shkon drejt Rusisë – pasi shpërthimet goditën një bazë ushtarake atje. /koha