Rusia: Irani nuk ka kërkuar furnizim me armë

Rusia ka bërë të ditur se Irani nuk i ka kërkuar ndihmë ushtarake gjatë luftës që po zhvillohet aktualisht në rajon.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Moska nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Teherani për furnizim me armë.
“Irani nuk ka bërë asnjë kërkesë për këtë. Qëndrimi ynë është i njohur dhe nuk ka ndryshuar”, deklaroi Peskov kur u pyet nëse Rusia planifikon t’i ofrojë mbështetje materiale Iranit, përfshirë armë.
Vitin e kaluar, Irani dhe Rusia nënshkruan një marrëveshje strategjike partneriteti 20-vjeçar.
Rusia gjithashtu po ndërton dy njësi të reja bërthamore në Bushehr, ku ndodhet centrali i vetëm bërthamor i Iranit. Nga ana tjetër, Irani i ka furnizuar Rusisë dronë Shahed, të cilët janë përdorur në luftën kundër Ukrainës. /mesazhi