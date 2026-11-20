Rusia dhe Gjeorgjia kanë rifilluar dialogun e drejtpërdrejtë, njoftoi Ministria e Jashtme ruse, transmeton Anadolu.
Ministria bëri të ditur në një deklaratë se zëvendësministri i Jashtëm rus, Mikhail Galuzin është takuar në kryeqytetin bjellorus, Minsk, me George Zurabashvilin, zëvendësministrin e parë të Jashtëm të Gjeorgjisë, i cili muajin e kaluar u emërua i dërguar i posaçëm i kryeministrit për marrëdhëniet me Moskën.
“Më 19 nëntor, në Minsk, zëvendësministri i Jashtëm i Federatës Ruse, Mikhail Galuzin u takua me përfaqësuesin e posaçëm të kryeministrit të Gjeorgjisë për marrëdhëniet me Federatën Ruse, zëvendësministrin e parë të Jashtëm të Gjeorgjisë, George Zurabashvili, në kuadër të dialogut të drejtpërdrejtë të rifilluar ruso-gjeorgjian”, thuhet në deklaratë.
“Palët ranë dakord të vazhdojnë kontaktet në interes të zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve mes Rusisë dhe Gjeorgjisë”, thuhet më tej.
Rusia dhe Gjeorgjia ndërprenë marrëdhëniet diplomatike më 2 shtator 2008, pas luftës pesëditore në gusht të po atij viti. Megjithëse që atëherë të dyja vendet kanë ruajtur kontakte të kufizuara zyrtare dhe lidhje ekonomike, ato nuk i kanë rivendosur zyrtarisht marrëdhëniet diplomatike.
Më pas, Moska njohu Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut si shtete të pavarura, dy rajone separatiste që ndërkombëtarisht njihen si pjesë e Gjeorgjisë. Tbilisi vazhdon të kundërshtojë njohjen nga Moska dhe i konsideron të dyja territoret pjesë përbërëse të territorit sovran gjeorgjian.
Që nga marsi i vitit 2009, Zvicra përfaqëson interesat diplomatike të të dyja vendeve në kuadër të mandateve reciproke si fuqi mbrojtëse, duke mbajtur një Seksion për Interesat Ruse në ambasadën e saj në Tbilisi dhe një Seksion për Interesat Gjeorgjiane në ambasadën e saj në Moskë.
Diskutimet Ndërkombëtare të Gjenevës, të krijuara pas luftës së vitit 2008 dhe ku marrin pjesë Gjeorgjia, Rusia, Shtetet e Bashkuara, përfaqësuesit e Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut si dhe organizata ndërkombëtare, mbeten forumi kryesor shumëpalësh për trajtimin e çështjeve të sigurisë dhe atyre humanitare që burojnë nga konflikti.