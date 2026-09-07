Rusia, mesazh të qartë nga NATO: “Nuk do ta tolerojmë!”

Lufta hibride që atribuohet Moskës po shqetëson edhe Uashingtonin
Anëtarët e NATO-s nuk duhet të tolerojnë akte të qëllimshme të luftës hibride, dhe Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pranë vendeve të tyre ndërsa ato përballen me këto incidente, tha të shtunën ambasadori i SHBA-së në NATO, Matthew Whitaker.
Whitaker tha se përpjekja e sulmit me dron muajin e kaluar në aeroportin Leipzig/Halle të Gjermanisë, për të cilin Berlini fajësoi Rusinë, ishte më shqetësuese sesa incidentet e tjera të fundit me të cilat janë përballur anëtarët e NATO-s që përfshijnë dronë rusë që shkojnë drejt Ukrainës që kanë dalë nga kursi.
“Pastaj keni atë që unë do ta quaja veprime hibride më shqetësuese si ai që pamë në Leipzig, ose lloji që pamë në Poloni,” tha Whitaker, duke folur në periferi të një konference biznesi në Itali.
Anëtarët e NATO-s duhet të jenë të përgatitur, vigjilentë dhe të dërgojnë një mesazh të fortë kur provokohen nga ngjarje të tilla, tha ai.
“Nëse mund të identifikojmë se kush po e bën këtë – gjë që Gjermania e ka bërë – duhet të sigurohemi që ta bëjmë të qartë se kjo është e papranueshme dhe se nuk do ta tolerojmë,” tha Whitaker.
Infrastruktura kritike, përfshirë objektet energjetike, mund të jenë në shënjestër dhe duhet të monitorohen nga autoritetet kombëtare, shtoi ai.
Përgjigja ndaj këtyre sfidave është kryesisht kombëtare, por Shtetet e Bashkuara po mbështesin vendet kur ato përballen me këto akte, tha ai. /tesheshi