Rusia: Momentumi nga samiti Putin-Trump në Alaskë është “shumë i shteruar”

Rusia tha se momentumi për të arritur marrëveshje paqeje në Ukrainë, i cili u shfaq pas samitit në Alaskë midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të SHBA-së Donald Trump para disa muajsh, është “kryesisht i shteruar”, raporton Anadolu.
Putin dhe Trump zhvilluan një takim tre-orësh me dyer të mbyllura në qytetin më të madh të Alaskës, Anchorage, më 15 gusht, duke shënuar negociatat e para ballë për ballë midis presidentëve në detyrë të Rusisë dhe SHBA-së që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Reagimet fillestare nga SHBA-ja dhe Rusia ishin pozitive, por mosmarrëveshjet e dukshme mbi shkëmbimet e territoreve dhe garancitë e sigurisë së Ukrainës me Evropën nuk lejuan marrëveshje paqeje për t’i dhënë fund luftës që ka vazhduar që nga shkurti i vitit 2022.
Më vonë, Trump e quajti Rusinë një “tigër prej letre” dhe ka menduar të furnizojë Ukrainën me raketat “Tomahawk” me rreze të gjatë veprimi për të goditur thellë brenda Rusisë.
“Fatkeqësisht, duhet pranuar se impulsi i fuqishëm i Anchorage-s në favor të marrëveshjeve është shteruar kryesisht nga përpjekjet e kundërshtarëve dhe përpjekjet e mbështetësve të luftës deri te ukrainasi i fundit midis evropianëve”, u tha gazetarëve zëvendësministri i Jashtëm rus, Sergey Ryabkov, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve RIA.
“Ky është rezultat i aktivitetit shkatërrues, kryesisht nga evropianët, për të cilin ne flasim hapur dhe drejtpërdrejt”, shtoi Ryabkov.
Lidhur me Traktatin e ri START mbi reduktimin e armëve bërthamore, Ryabkov tha se SHBA-ja ende nuk i është përgjigjur propozimit të Putinit për të ruajtur vullnetarisht kufijtë qendrorë të marrëveshjes së vitit 2011 për një vit përtej skadimit të saj më 6 shkurt 2026.
Ai tha se kjo është me kushtin e vetëm që SHBA-ja “të mos marrë asnjë masë gjatë këtij viti që mund të dëmtojë barazinë dhe ekuilibrin ekzistues në fushën e stabilitetit strategjik”. Të dielën, Trump u duk se mbështeti propozimin e Rusisë në komentet për gazetarët, duke thënë: “Mua më duket si një ide e mirë”.
Ryabkov tha se ka kontakte periodike midis Rusisë dhe SHBA-së në lidhje me shkëmbimet e të burgosurve, por se nuk ka “asnjë lëvizje” drejt një marrëveshjeje paqeje. Lidhur me çështjen e dërgesave të raketave “Tomahawk” në Ukrainë, ai i kërkoi udhëheqjes dhe ushtrisë amerikane që ta trajtojnë çështjen “me maturi, me ndjeshmëri dhe me përgjegjësi”.
Ai riafirmoi se përdorimi i mundshëm i raketave “Tomahawk” mund të jetë i mundur vetëm me përfshirjen e drejtpërdrejtë të personelit amerikan. “Shpresoj që ata që e shtyjnë Washingtonin të marrë këtë vendim janë të vetëdijshëm për thellësinë dhe rëndësinë e pasojave”, tha ai.
Ryabkov tha se Rusia do t’i përgjigjet çdo kufizimi të mundshëm udhëtimi për diplomatët rusë në të gjithë BE-në me kufizime të ngjashme.
“Financial Times” raportoi të martën se vendet e BE-së ranë dakord të kufizojnë lëvizjen e diplomatëve rusë brenda bllokut 27-anëtarësh për shkak të asaj që e përshkroi si një “rritje të përpjekjeve të sabotimit që agjencitë e inteligjencës thonë se shpesh drejtohen nga spiunë që veprojnë nën mbulesë diplomatike”.
Sipas raportit, iniciativa e propozuar, e udhëhequr nga Republika Çeke, do t’i detyrojë diplomatët rusë me bazë në kryeqytetet e BE-së të informojnë paraprakisht autoritetet në vendin ku dëshirojnë të udhëtojnë për planet e tyre.