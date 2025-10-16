Rusia paralajmëron se sanksionet e Mbretërisë së Bashkuar do të kenë efekt të kundërt

Ambasada e Rusisë në Londër paralajmëroi të mërkurën se sanksionet e reja të Mbretërisë së Bashkuar kundër gjigantëve rusë të naftës Rosneft dhe Lukoil po ndikojnë në tregjet e energjisë, duke thënë se përpjekjet për të “shkatërruar” ekonominë e Rusisë në fund të fundit do të kenë efekt të kundërt, transmeton Anadolu.
“Sulmet ndaj kompanive kryesore ruse të naftës dhe gazit po destabilizojnë tregjet globale të energjisë dhe në fund të fundit po ndikojnë te konsumatorët në të gjithë botën, përfshirë britanikët e zakonshëm dhe bizneset lokale”, tha ambasada në një deklaratë.
“Në kundërshtim me sigurimet e zëshme të udhëheqësve britanikë, këto kufizime nuk do të kenë ndikim në politikën e jashtme ruse. Është koha që Londra të kuptojë se përpjekjet për të shantazhuar vendin tonë dhe për të na folur me gjuhën e sanksioneve dhe kërcënimeve janë të pakuptimta dhe të kota”, tha ambasada.
Po ashtu ambasada ruse theksoi se presioni i sanksioneve “vetëm e ndërlikon dialogun paqësor dhe çon në përshkallëzim të mëtejshëm”, duke pohuar se Rusia do të vazhdojë të mbrojë interesat e saj kombëtare dhe të sigurojë stabilitet ekonomik.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi një paketë të re sanksionesh më herët të mërkurën që synonin Rosneft, Lukoil, disa banka dhe dhjetëra tankera dhe kompani nga Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, India, Tajlanda dhe Singapori, të akuzuara për ndihmë në transportimin e naftës ruse.
Masat janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Londrës për të kufizuar të ardhurat e energjisë së Rusisë mes luftës së saj të vazhdueshme në Ukrainë.