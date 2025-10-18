Rusia: Po diskutohet ndërtimi i “Tunelit Putin-Trump” që lidh dy kontinentet

Rusia ka njoftuar se Moska dhe Uashington kanë filluar diskutimet për ndërtimin e një tuneli nën Ngushticën e Beringut, i cili do të lidhë Rusinë dhe SHBA-në. Kështu deklaroi i dërguari presidencial rus për çështjet ekonomike, Kirill Dmitriev, i cili është gjithashtu drejtori i Fondit Rus të Investimeve Direkte (RDIF).
Në një postim në platformën X, Dmitriev tha se diskutimet për tunelin kanë filluar, duke e quajtur projektin “Tuneli Putin-Trump”.
Presidenti amerikan Donald Trump e quajti projektin “tërheqës” gjatë një takimi me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë, duke shtuar se tuneli do të mundësonte transport hekurudhor midis dy vendeve.
Sipas Dmitriev, ndërtimi i një tuneli modern mund të zgjasë më pak se tetë vjet dhe do të kushtojë më pak se 8 miliardë dollarë, falë teknologjive të The Boring Company, kompania e miliarderit amerikan Elon Musk, shumë më pak se vlerësimet tradicionale prej 65 miliardë dollarësh.
Projektuesit theksuan se tuneli ka potencial për zhvillim të burimeve të përbashkëta, krijim vendesh pune dhe rritje ekonomike, duke vënë në dukje përvojën e RDIF në ndërtimin e urave hekurudhore ndërkufitare, si ai midis Rusisë dhe Kinës. /mesazhi