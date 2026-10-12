Rusia premton vazhdimin e ndihmës humanitare për Libanin mes sulmeve izraelite

Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov tha sot se Moska do të vazhdojë të ofrojë ndihmë humanitare për Libanin, ndërkohë që vazhdon intensifikimi i operacioneve ushtarake izraelite, raporton Anadolu.
Gjatë bisedimeve me ministrin e Jashtëm libanez, Youssef Rajji, në Moskë, Lavrov rikonfirmoi mbështetjen e Rusisë për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
“Dëshiroj të konfirmoj qartë dhe pa mëdyshje qëndrimin parimor të Rusisë në mbështetje të garantimit të sovranitetit, unitetit dhe integritetit territorial të Libanit”, tha Lavrov.
Ai tha se rreth një milion qytetarë libanezë janë prekur rëndë nga luftimet, duke shtuar se situata humanitare mbetet e tensionuar.
“Ne dërguam ndihma humanitare në vendin tuaj në prill për personat në nevojë dhe synojmë të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë”, tha Lavrov.
Ai gjithashtu tha se situata në Liban nuk mund të shihet e shkëputur nga konfliktet dhe zhvillimet e tjera në rajon, duke shprehur shpresën se të dyja palët do të diskutojnë mënyrat për të mbështetur stabilitetin rajonal.
Rajji tha se Libani ka kaluar pesë vite të vështira, të shënuara nga një krizë e rëndë ekonomike, shpërthimi në portin e Bejrutit në vitin 2020 dhe dy vite pa president ose qeveri funksionale.
Ai tha se udhëheqja e re e vendit po punon për të rikthyer sovranitetin dhe integritetin territorial, ndërkohë që po zbaton reforma socioekonomike.
Takimi u zhvillua në një kohë kur sulmet izraelite ndaj Libanit vazhdojnë që nga 2 marsi, duke shkaktuar vdekjen e 4.386 personave dhe plagosjen e 12.413 të tjerëve, sipas autoriteteve libaneze.
Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të sponsorizuar nga SHBA-ja, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territori libanez dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në këto zona.
Pavarësisht marrëveshjes, Izraeli ka vazhduar sulmet në jug të Libanit dhe vijon të mbajë nën kontroll zona atje, disa prej të cilave janë të pushtuara prej dekadash ndërsa të tjerat që janë marrë gjatë luftërave dhe operacioneve ushtarake të fundit.