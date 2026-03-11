Ministria Ruse e Mbrojtjes tha të mërkurën se forcat e saj morën vendbanimin Chervona Zorya në rajonin Sumy të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, ministria tha se fshati kaloi nën kontrollin e Rusisë si rezultat i operacionit të kryer nga grupi i forcave Sever (Veri).
Ndërkohë, Kievi nisi një sulm masiv me dronë në rajonin e Samarës, tha Guvernatori Vyacheslav Fedorishchev në një deklaratë të veçantë në Telegram.
“Nuk ka të vdekur ose të plagosur”, theksoi ai, pa specifikuar objektivat e sulmit ose pasojat e bastisjes.
Megjithatë, sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës, objektivi i sulmit ishte uzina kimike KuibyshevAzot në qytetin e Tolyatti.
Si rezultat i sulmit, shpërtheu zjarr në objekt dhe mbi 10 punishte u çaktivizuan.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.