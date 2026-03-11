Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rusia pretendon se ka pushtuar një vendbanim në rajonin Sumy të Ukrainës

Rusia pretendon se ka pushtuar një vendbanim në rajonin Sumy të Ukrainës

Ministria Ruse e Mbrojtjes tha të mërkurën se forcat e saj morën vendbanimin Chervona Zorya në rajonin Sumy të Ukrainës, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në Telegram, ministria tha se fshati kaloi nën kontrollin e Rusisë si rezultat i operacionit të kryer nga grupi i forcave Sever (Veri).

Ndërkohë, Kievi nisi një sulm masiv me dronë në rajonin e Samarës, tha Guvernatori Vyacheslav Fedorishchev në një deklaratë të veçantë në Telegram.

“Nuk ka të vdekur ose të plagosur”, theksoi ai, pa specifikuar objektivat e sulmit ose pasojat e bastisjes.

Megjithatë, sipas Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës, objektivi i sulmit ishte uzina kimike KuibyshevAzot në qytetin e Tolyatti.

Si rezultat i sulmit, shpërtheu zjarr në objekt dhe mbi 10 punishte u çaktivizuan.

Verifikimi i pavarur i pretendimeve është sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.

