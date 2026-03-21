Rusia propozon armëpushim të pjesshëm në Ukrainë, ja cilat janë kushtet e Kremlinit

Autoritetet ruse kanë hedhur idenë e një armëpushimi të pjesshëm në sulmet kundër objekteve energjetike ukrainase nëse përmbushen disa kushte të caktuara, raportoi sot agjencia e lajmeve “Interfax”, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit Dmitry Peskov.
Peskov tha se Kievi do të duhet të ndalojë sulmet ndaj infrastrukturës së naftës dhe gazit të Rusisë dhe t’i japë fund shantazhit të vendeve të tjera, përfshirë shtetet anëtare të BE-së në sektorin e energjisë.
Rusia kohët e fundit u ankua për sulmet ukrainase me dronë në stacionet e kompresorëve të tubacionit të gazit për në Turqi. Moska tha se sulme të tilla ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë çonin në rritje të mëtejshme të çmimeve të naftës dhe gazit.
Referenca e Peskov për shantazh vjen në përgjigje të një mosmarrëveshjeje midis Kievit dhe Budapestit mbi tubacionin “Druzhba”, përmes të cilit Hungaria merr naftë nga Rusia.
Sipas Kievit, një pjesë e tubacionit në Ukrainën perëndimore u dëmtua nga sulmet ruse.