Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, deklaroi se veprimet e ushtrisë amerikane në Karaibe ngrenë pikëpyetje, duke theksuar se janë në favor të zgjidhjes paqësore dhe të civilizuar të të gjitha mosmarrëveshjeve, transmeton Anadolu.
Zakharova bëri deklarata lidhur me çështjet aktuale në një konferencë javore për shtyp që mbajti në Moskë.
Duke iu referuar mundësisë që Bashkimi Evropian (BE) t’i ofrojë Ukrainës asetet e ngrira ruse si një “kredi kompensimi”, Zakharova tha se “Përgjigja e Rusisë do të jetë e ashpër dhe e dhimbshme. Ukraina nuk do të marrë asnjë kompensim nga Rusia dhe nuk do të mund të paguajë borxhet e saj. Evropianët do të jenë përgjegjës për dhënien e aseteve”.
Zakharova theksoi se vendet perëndimore vazhdojnë të furnizojnë me armë Ukrainën, duke deklaruar se kjo nuk po e ndihmon Kievin. “Ushtria ukrainase po humbet si trupat e saj ashtu edhe automjetet që ka siguruar”, shtoi ajo.
Zakharova më tej deklaroi se Franca synon të përshkallëzojë tensionet në Ukrainë, duke thënë se “Parisi po përgatitet për një konflikt afatgjatë me Rusinë dhe po e bën këtë qëllimisht”.
– “Ne mbështesim veprimet e Venezuelës”
Duke komentuar sulmet e SHBA-së në rajonin e Karaibeve, Zakharova theksoi:
“Veprimet e dhunshme të ushtarëve amerikanë ngrenë pikëpyetje. Sigurisht, ne jemi në favor të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të pavarur të rajonit dhe zgjidhjes paqësore dhe të civilizuar të të gjitha mosmarrëveshjeve. Ne riafirmojmë qëndrimin tonë parimor për të mbështetur veprimet e qeverisë venezueliane në drejtimin për të mbrojtur sigurinë e saj kombëtare”.