Rutte takon kryeministrin slloven në Bruksel: “Sllovenia, anëtare e besueshme e NATO-s”

Sllovenia është anëtare e besueshme e NATO-s dhe ka plan kredibil për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen, deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, pas takimit sot në Bruksel me kryeministrin e Sllovenisë, Janez Jansha, raporton Anadolu.
Ai siguroi se aleatët qëndrojnë pranë Sllovenisë dhe e falënderoi këtë vend për mbështetjen ndaj Kievit përmes nismës PURL dhe nismës çeke për prokurimin e municioneve. Jansha me këtë rast rikonfirmoi përkushtimin e Sllovenisë ndaj një NATO-je të fortë dhe kredibile si dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën.
Jansha po viziton selinë e NATO-s për herë të parë që nga fillimi i qershorit, kur rimori detyrën e kryeministrit, ndërsa me Rutten u takua në një drekë pune në Bruksel. Takimi u zhvillua pasi Qeveria e Sllovenisë në mbledhjen e mbajtur të enjten miratoi propozimin për rishikimin e buxhetit, me të cilin për mbrojtjen ndahen 296 milionë euro shtesë. Sipas këtij propozimi, Sllovenia këtë vit do të ndajë rreth 1,7 miliard euro për shpenzimet bazë të mbrojtjes, ose 2,03 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB).
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media pas takimit, Rutte theksoi se Sllovenia, nën drejtimin e qeverisë së Janshas, është e përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive dhe parandalimit, rritjes së shpenzimeve për mbrojtjen dhe ofrimit të mbështetjes për Ukrainën.
Ai shtoi se ky vend luan rol të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ai konfirmoi mbështetjen e aleatëve për Slloveninë dhe e falënderoi këtë vend për ndihmën ndaj Kievit përmes nismës PURL dhe nismës çeke për prokurimin e municioneve.
“Ne nuk po i rrisim fondet për mbrojtjen për shkak të një detyrimi ndaj NATO-s apo sepse dikush na e ka urdhëruar këtë. Duhet të rrisim kapacitetet tona mbrojtëse në mënyrë që Sllovenia të jetë në gjendje të mbrohet dhe të marrë pjesë në punën e Aleancës”, tha Jansha në konferencën për media pas takimit.
Ai theksoi se për vendet më të vogla anëtare, si Sllovenia, pjesëmarrja në Aleancë është shumë më e leverdishme dhe efikase sesa organizimi i mbrojtjes në mënyrë të pavarur. “Nëse do ta garantonim vetë sigurinë tonë, nuk do të mund ta arrinim këtë nivel sigurie, edhe sikur t’ia kushtonim gjithë buxhetin tonë kësaj”, theksoi ai.
Ai theksoi se Sllovenia do ta realizojë objektivin e përcaktuar përmes investimit në burimet njerëzore dhe pajisjet moderne. “Teknologjia nuk është çështja e vetme, njerëzit janë në radhë të parë. Pikërisht këtu Sllovenia përballet me sfidën më të madhe. Fillimisht duhet të rrisim kapacitetet dhe më pas t’i pajisim ato”, tha ai.
Ai përsëriti keqardhjen për vendimin e qeverisë së mëparshme për anulimin e kontratës për blerjen e automjeteve të blinduara “Boxer”, veprim që rezultoi në pagesën e penaliteteve. Sipas tij, blerja e këtyre automjeteve tani është më e shtrenjtë, ndërsa afatet e dorëzimit janë dukshëm më të gjata.
“Herët a vonë, dikush do të duhet të mbajë përgjegjësi për këtë skandal, sepse ai e ka rrezikuar Slloveninë si financiarisht, ashtu edhe në aspektin e sigurisë”, tha Jansha duke shtuar se qeveria aktuale do të përpiqet ta korrigjojë situatën.
“Rishikimi i miratuar i buxhetit arrin pragun prej dy për qind të PBB-së, që është hera e parë për Slloveninë. Kjo është premtuar pafundësisht shumë herë, por tani është konfirmuar edhe në praktikë, dhe kjo pa asnjë ‘magji’ në lidhje me kapacitetet me përdorim të trefishtë apo katërfishtë”, theksoi Jansha javën e kaluar pas miratimit të rishikimit të buxhetit për vitin aktual.
Rritja e shpenzimeve për mbrojtjen është e domosdoshme për shkak të situatës aktuale globale, theksoi Jansha pas miratimit të rishikimit të buxhetit.
Duke iu referuar zotimit të dhënë në Hagë për ndarjen e pesë për qind të PBB-së për mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, ku 3,5 për qind do t’u kushtohej nevojave bazë të mbrojtjes, ai deklaroi javën e kaluar: “Mendimi im personal është se asnjë demokraci parlamentare nuk mund t’i mbajë në mënyrë afatgjatë shpenzimet për mbrojtjen në nivelin pesë për qind në kushte paqeje, sepse kjo shifër është e tepruar për ata prej nesh që i njohin strukturat buxhetore. Nga ana tjetër, në kushte lufte, kjo është shumë pak”.
Sllovenia planifikon gjithashtu të rrisë lehtë shpenzimet për mbrojtjen për vitin 2026, me qëllim sigurimin e ndihmës ushtarake shtesë për Ukrainën në luftën kundër Rusisë, çështje për të cilën diskutuan edhe kreu i NATO-s dhe kryeministri slloven. Në samitin e NATO-s në Ankara, Jansha njoftoi se Sllovenia do të ndajë 50 milionë dollarë shtesë për blerjen e pajisjeve amerikane për Kievin në kuadër të nismës PURL të NATO-s.
Më herët gjatë ditës, Jansha u takua edhe me presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola.
“Evropa duhet t’ua lehtësojë jetën njerëzve dhe bizneseve. Konkurrueshmëria është prioriteti ynë, do të vazhdojmë të marrim vendimet e nevojshme për të çliruar potencialin e plotë të tregut tonë të brendshëm, për të reduktuar burokracinë dhe për të siguruar parashikueshmëri më të madhe për industrinë tonë”, shkroi presidentja e Parlamentit Evropian në rrjetin social amerikan X pas takimit me kryeministrin slloven.
Megjithatë, gjatë kësaj vizite në Bruksel, Jansha nuk ka planifikuar takime me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, apo me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, të cilin e priti në Slloveni në fillim të këtij muaji.