Sa do të ishte numri i të vdekurve nëse do të fillonte një luftë e të njëjtës shkallë kundër vendeve të tjera?

Ushtria izraelite ka vrarë 88 palestinezë në të gjithë Gazën në 24 orët e fundit. Një sulm në një shtëpi në qytetin e Gazës vrau 13 anëtarë të një familjeje, me disa njerëz të mbetur, dhe shumë prej tyre dyshohet se janë bllokuar nën rrënoja.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, numri i të vdekurve në mesin e palestinezëve nga lufta e Izraelit në Gaza është rritur në afro 46,000. Kjo është pothuajse 2.2 për qind e popullsisë së saj.

Le ta krahasojmë këtë shifër me numrin hipotetik të vdekjeve në vende të tjera për ta kuptuar më mirë. Nëse do të fillonte një luftë e të njëjtës shkallë kundër Izraelit, zhdukja e 2.2 për qind e popullsisë do të nënkuptonte vdekjen e më shumë se 220,000 izraelitëve.

Në Ukrainë, vrasja e 2.2 për qind e popullsisë do të nënkuptonte një numër të vdekjeve prej 845,000.

Në SHBA, do të ishte e barabartë me vrasjen e 7.6 milionë amerikanëve.