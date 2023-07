Sa do t’i kushtojë Juventusit përjashtimi nga garat e UEFA-s?

Juventusi do të duhet të bëjë pa një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të fituara zakonisht duke luajtur në garat evropiane pas konfirmimit të përjashtimit të tyre nga Liga e Konferencave për sezonin 2023-2024 nga UEFA.

Të enjten në mbrëmje u konfirmua nga organi drejtues i futbollit evropian se Juventusi nuk do të lejohet të marrë pjesë në garat e UEFA-s për sezonin 2023-2024 për shkak të parregullsive financiare.

Bianconerët janë goditur gjithashtu me një gjobë prej 10 milionë eurosh, e cila mund të rritet në 20 milionë euro nëse disa kërkesa të caktuara financiare nuk përmbushen gjatë tre viteve të ardhshme.

Duke pasur parasysh se Juventusi kishte gjithashtu një heqje prej 10 pikësh në Serie A gjatë sezonit 2022/23, ata do të kishin përfunduar në vendin e tretë me numrin total të pikëve të tyre.

Në vend të kësaj, ata u rrëzuan në vendin e shtatë në tabelë dhe duhej të kënaqeshin me një vend në Ligën e Konferencës.

Tani, Juventusi do të duhet të bëjë pa futbollin evropian sezonin e ardhshëm, që do të thotë se ata gjithashtu do të duhet të bëjnë pa një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave.

Sipas llogaritjeve të bëra nga La Gazzetta dello Sport, Juventusi mori në shtëpi rreth 55 milionë euro nga paraqitjet e tyre në Ligën e Kampionëve në sezonin 2022/2023.

Duke përfshirë pesë ndeshjet e tyre në raundet e eliminimit të Ligës së Evropës, Juventusi fitoi një shifër totale prej 65 milionë euro nga ndeshjet e tyre në Evropë sezonin e kaluar.

12-13 milionë euro të ardhura nga shitja e biletave, shitjet e mallrave dhe bonuset shtesë nga sponsorët gjithashtu hyjnë në lojë, që do të thotë se mungesa totale e Juves përfundon me 80 milionë euro për shkak të mungesës së futbollit evropian.