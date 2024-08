Sa karburant harxhon kondicioneri në qytet dhe në rrugë të gjata

Ne kemi shkruar disa herë për kondicionerët në vetura dhe ndikimin e tyre në konsumin e karburantit, ndërsa tani matje ka bërë edhe Klubi i Automobilave Gjerman (ADAC).

Falë kompresorëve modernë të ajrit të kondicionuar, ndikimi në konsumin e karburantit dhe kostot shtesë po bie ngadalë.

Testi tregoi një konsum mesatar shtesë prej 10 deri në 15 për qind. Zona ku drejtoni makinën tuaj gjithashtu ka një ndikim të madh në konsumin e karburantit.

Në qytet konsumi është rritur me rreth 20 për qind, në rrugë të hapura (shpejtësia mesatare rreth 100 km/h), konsumi rritet me rreth gjashtë për qind dhe kur makina është në kthim, konsumi rritet me 70 për qind.

Për konsum më të ulët të karburantit, sistemi duhet të rregullojë temperaturën e brendshme në mënyrë sa më të pavarur, d.m.th. në modalitetin Auto, nëse keni ajër të kondicionuar automatik).

Kjo do të thotë, një mënyrë e tillë e punës është shumë më e mirë sesa të përcaktoni vetë fuqinë e fryrjes së kondicionerit.