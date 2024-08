Sa më të dobët janë shqiptarët, aq më e fortë është Maqedonia?!

Nëse e vlerëson nëpërmjet veprimeve politike të zyrtarëve të Shkupit, ke përshtypjen se ata më shumë kujdesen që të mos i dëmtojnë interesat serbe sesa ato maqedonase.

Dhe ndoshta edhe nuk kanë zgjidhje tjetër ngaqë Serbia, aq mire e ka ngërthyer në kthetrat e veta këtë vend, sa që pa mbështetjen e Beogradit në Maqedoni nuk mund të bëhesh as këngëtar i njohur, e jo më politikan apo biznesmen i suksesshëm.

Dhe ndoshta emblema më e përshtatshme njohëse për këtë vend do mund të ishte ‘gjyshja’ Presidente e RMV e cila ndërtoi karrierë politike duke ndërruar parti si dhe duke e mëkuar dhe ushqyer te populli maqedonas idenë se sa më të dobët janë politikisht e ekonomikisht shqiptarët e këtushëm, aq më i fortë është shteti dhe maqedonasit në të?!

Kalimthi thënë, presidentja e sotme e RMV është nga të fundit që e morri vesh se Jugosllavia e Titos ishte zhbërë dhe kurrë më nuk do rimëkëmbej. Andaj edhe mbeti jugonostalgjike e pashërueshme, e cila edhe gjatë kohë do e vuajë pamundësinë që si dikur, me vëllezërit serb, bashkarish ta luftojnë rrezikun e natyrshëm të tyre – shqiptarinë!

Por e gjithë kjo e vërtetë nuk VLEN gjë për pushtetarët e sotëm shqiptarë, të cilët siç duket, as që i intereson se nga është katandisur RVM, por vetëm sa ajo u mundëson t’i mbushin xhepat dhe të mbrojnë pasurinë që e siguruan në të shkuarën duke e zhvatur popullin e vet, edhe atë o si ish kryetarë komunash, o si ministra e drejtorë të ndërmarrjeve publike ku i mbante vetëm një vlerë – emblema e BDI’së!

Por sidoqoftë, shqiptarët e Maqedonisë arritën një sukses të madh në zgjedhjet e fundit parlamentare : u çliruan nga robëria dydekadëshe ‘leniniste’ e BDI’së.

Tani atyre u mbetet ta pastrojnë oborrin e vet politik nga mbeturinat e kësaj diktature, nga ata që duke ndryshuar flamurin partiak, janë të gatshëm t’i shërbejnë cilit do sunduesi maqedonas që do ua mbrojë pasurinë e siguruar nga vazalizmi i deridjeshëm nën emblemën e BDI’së dhe që do ua shpërblejë shtrenjtë këtë të sotmin.

E ndërkohë ne të tjerët duhet ta kuptojmë se ai që ia do të keqen Maqedonisë, nuk duhet t’i kritikojë burrështetasit e saj, por duhet atyre t’ua ushqejë iluzionin shkatërrimtarë për vendin se dobësimi i shqiptarëve, e forcon shtetin?!

Nga: Kim Mehmeti