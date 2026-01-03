Sa mund të gënjejë matësi i shpejtësisë së veturës suaj?

Nuk lejohet që shpejtësia e treguar nga shpejtësio-matësi të jetë më e ulët se shpejtësia reale – për shembull, nëse po vozitni 80 km/h, shpejtësia e shfaqur në panel nuk mund të jetë 78 km/h.
Me sa duket, shumica prej nesh e dinë që shpejtësio-matësi në automjete nuk janë pajisje shumë precize. Ka disa arsye për këtë, dhe një nga më të rëndësishmet është se shpejtësia e automjetit zakonisht matet nga shpejtësia e rrotullimit të rrotave.
Gomat shpesh ndryshojnë dimensionet me kalimin e kohës – për shkak të ndryshimeve të madhësisë, konsumimit apo ndryshimeve të tjera – dhe diametri i tyre nuk është gjithmonë i saktë. Për këtë arsye, prodhuesit programojnë një margjinë gabimi, por ajo duhet gjithmonë të bëjë që shpejtësio-matësi të tregojë një vlerë më të madhe sesa shpejtësia reale.
Për shembull, nëse vozitni 70 km/h, shpejtësio-matësi mund të shfaqë 75 km/h. Ai nuk do të shfaqë asnjëherë 68 apo 65 km/h. Kjo u lejon prodhuesve të mbrohen nga mundësitë e padive pas aksidenteve – por ekziston edhe një rregullore që e përcakton këtë saktësisht.
Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) ka vendosur që gjatë testimeve zyrtare, shpejtësio-matësit në automjete të lejohen të shfaqin maksimumi 10 % + 4 km/h më shumë sesa shpejtësia reale. Kjo do të thotë se në testim, nëse automjeti po lëviz me 80 km/h, shpejtësio-matësi mund të shfaqë deri në 92 km/h. Çdo gjë mbi këtë nuk është e lejueshme.
Pasi automjeti të certifikohet dhe përdoret në kushte normale të trafikut, zbatohet rregulla e re: për automjete, autobusa, kamionë dhe mjete të tjera tregtare, toleranca është 10 për qind + 6 km/h, ndërsa për motoçikleta dhe mjete me tre rrota që lëvizin mbi 50 km/h, është 10 % + 8 km/h.
Një studim ka shkruar për gabimet që gjenden në disa shpejtësio-matës të automjeteve, dhe përmendet se disa modele (p.sh. Dacia Duster dCi, Mazda MX‑5 2,0, BMW 330i M Sport, Shkoda Kodiaq 2,0 TDI dhe Seat Arona 1,0 TSI) treguan rreth 83 km/h n