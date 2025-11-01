Samia Suluhu Hassan shpallet fituese e zgjedhjeve në Tanzani

Presidentja e Tanzanisë, Samia Suluhu Hassan, është shpallur fituese e zgjedhjeve presidenciale me 97.66 për qind të votave. Zgjedhjet janë shoqëruar me kritika dhe tensione, pasi disa kandidatë të opozitës u përjashtuan nga gara dhe në disa qytete janë raportuar protesta. Suluhu Hassan, e cila është presidentja e parë femër në historinë e vendit, pritet të vazhdojë mandatin e saj duke premtuar stabilitet dhe zhvillim ekonomik.
