Samiti i Dohas do të trajtojë boshllëqet e sigurisë në Gjirin Persik pas sulmit izraelit ndaj Katarit

Udhëheqësit e vendeve të Gjirit do të mblidhen të dielën dhe të hënën në Doha për të diskutuar reagimin ndaj sulmit të paprecedentë izraelit ndaj Katarit.
Sipas ekspertit Muhanad Seloom nga Instituti i Studimeve të Avancuara në Doha, fokusi do të jetë në hartimin e një strategjie afatgjatë për koordinimin e sigurisë. Ai theksoi nevojën për të diversifikuar armatimin, përmirësuar mbrojtjen ajrore, monitorimin e hapësirës ajrore të GCC-së dhe rritjen e bashkëpunimit mes vendeve anëtare.
Seloom tha se radarët duhej të kishin zbuluar jo vetëm avionët izraelitë që afroheshin, por edhe raketat e lëshuara, duke nënvizuar se bazat amerikane në rajon, nga Kuvajti në Arabinë Saudite, duhet të kenë qenë në dijeni. Megjithatë, dështimi ose mungesa e vullnetit për ta informuar Katarin në kohë, sipas tij, e bën të domosdoshëm forcimin e kapaciteteve ushtarake të shteteve të Gjirit.
“Afatgjatë, vendet e GCC-së do të duhet të shtojnë dhe të diversifikojnë aftësitë e tyre ushtarake dhe të identifikojnë boshllëqet e sigurisë, në mënyrë që kjo të mos përsëritet,” shtoi Seloom. /mesazhi