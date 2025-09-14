Samiti në Katar pritet të japë vetëm mesazh solidariteti

Samiti i vendeve të Gjirit në Katar ka më shumë karakter simbolik dhe nuk pritet të sjellë veprime konkrete, tha Adel Abdel Ghafar, drejtor i politikës së jashtme në Këshillin për Çështjet Globale në Lindjen e Mesme.
Sipas tij, veprime reale mund të vijnë vetëm nëse vendet e Gjirit bashkërendojnë arkitekturën e tyre të sigurisë dhe veprojnë me një front të përbashkët ndaj SHBA-së.
“Vendet e Gjirit kërkojnë garanci më të forta sigurie, qoftë përmes traktateve apo angazhimit më të thellë me SHBA-në. Gjithashtu, duan të diversifikojnë partneritetet e tyre dhe të forcojnë kapacitetet mbrojtëse vendase, duke shfrytëzuar edhe investimet e mëdha të bëra në SHBA,” tha Ghafar.
Ai kujtoi se gjatë vizitës së presidentit Trump në maj, rajoni angazhoi rreth dy trilionë dollarë investime, të cilat tani mund të përdoren për të ushtruar presion mbi Uashingtonin. /mesazh