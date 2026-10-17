Samiti: Presidenti izraelit fillon fjalimin, shumica largohen nga salla

Ç’ndodhi në Azerbajxhan ku dikush u tregua burra e dikush burrec
Përfaqësues nga më shumë se dhjetë delegacione lanë sallën në samitin e Konferencës për Ndërveprimin dhe Masat e Ndërtimit të Besimit në Azi (CICA) në Baku, pasi Presidenti Izraelit Isaac Herzog filloi fjalimin e tij. Ndër vendet përfaqësuesit e të cilëve lanë sallën ishin Turqia, Irani, Kuvajti dhe Pakistani.
Sipas mediave izraelite, Emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani qëndroi në vendin e tij gjatë fjalimit të Herzog, ashtu si edhe delegacionet nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini.
Agjencia iraniane e lajmeve WANA raportoi se delegacioni iranian udhëhiqej nga Zëvendësministri i Jashtëm Kazem Gharibabadi. Sipas agjencisë, gjithsej 13 nga 28 delegacionet e pranishme në samit u larguan nga salla.
Më pas, ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan iu drejtua pjesëmarrësve të tubimit, në të cilin kritikoi ashpër Izraelin. Ai kujtoi se Izraeli është anëtar i CICA-s, por theksoi se shtetet anëtare nuk mund të përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me paqen dhe ndërtimin e besimit, ndërsa, siç deklaroi ai, të drejtat themelore të popullit palestinez po shkelen sistematikisht.
Samiti njëditor në Baku organizohet nga Azerbajxhani, i cili aktualisht mban presidencën e CICA-s. Në tubim marrin pjesë përfaqësues të shteteve anëtare, vendeve vëzhguese dhe organizatave ndërkombëtare partnere, dhe eventi u shënua nga një lëvizje diplomatike nga delegacionet që dolën nga salla gjatë fjalimit të presidentit izraelit. /tesheshi.com/