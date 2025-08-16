Samiti Trump-Putin përfundon me thirrje për dialog, mes kritikave ndërkombëtare

Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan një samit historik, ku u diskutuan tema të ndjeshme si kontrolli i armëve bërthamore, lufta në Siri, situata në Ukrainë dhe siguria kibernetike. Të dy udhëheqësit theksuan rëndësinë e bashkëpunimit dhe u shprehën se marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Rusisë duhet të përmirësohen pas viteve të tensionuara.
Në konferencën për shtyp pas takimit, Trump deklaroi se dialogu është më i dobishëm se përplasjet, ndërsa Putin theksoi se samiti ishte një hap pozitiv drejt uljes së mosmarrëveshjeve. Megjithatë, reagimet ndërkombëtare ishin të përziera: disa e panë si përpjekje për paqe, ndërsa kritikë në SHBA dhe Evropë akuzuan Trump për qasje të butë ndaj Putinit, sidomos mbi çështjen e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane.
Samiti përfundoi pa marrëveshje konkrete, por me zotime për të vazhduar dialogun dhe për të shmangur përshkallëzimin e tensioneve globale. /mesazhi