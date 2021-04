Samsung zbret çmimin e Galaxy Z Fold 2

Megjithatë mbetet smartfoni me më i mirë në treg me ekran me palosje duke ofruar funksionalitete që modelet tradicionale nuk e mundësojnë dot.

Samsung ka reduktuar çmimin e Galaxy Z Fold 2 me 200 dollarë që do të thotë se smartfoni tani fillon nga 1,800 dollarë.

Edhe me këtë ulje çmimi ai kushton më tepër sesa flagshipët e tjerë përfshirë këtu të Samsung por edhe rivalëve.

Së bashku me çmimin e ri të zbritur, Samsung ju jep 100 ditë kohë përdoruesve të rikthejnë smartfonin nëse nuk janë të kënaqur.