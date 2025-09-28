San Marino njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës

Ministri i Jashtëm i San Marinos, Luca Beccari, njoftoi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se vendi i tij “e njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës si shtet sovran e të pavarur, brenda kufijve të sigurt dhe të njohur ndërkombëtarisht, në përputhje me rezolutat e OKB-së”.
“Pasja e një shteti është e drejtë e popullit palestinez,” shtoi ai.
Me mbi 80 për qind të komunitetit ndërkombëtar që tashmë e njeh Palestinën, presioni diplomatik ndaj Izraelit po rritet, teksa lufta në Gaza ka shkaktuar mbi 65,500 viktima dhe ka shkatërruar pothuajse të gjithë territorin. /mesazhi